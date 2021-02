José Eduardo Derbez: Pasa vergüenza al transportar un “Paquete sospechoso”

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez se unió recientemente como conductor al programa Miembros al aire, y en durante la emisión, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo compartió uno de los momentos más vergonzosos que ha pasado.

Todo ocurrió cuando el joven actor llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y el momento tuvo lugar a su llegada a la aduana, pues traía consigo un extraño paquete que llamó la atención del personal de seguridad.

José Eduardo Derbez recordó que en la aduana lo detuvieron para que describiera el contenido de su paquete, el cual resultaba sospechoso debido a su tamaño.

El actor reveló que su extraño paquete se trataba de una cama sexual, pero en un principio quiso disfrazarla como una cama de masajes. “Yo llegué a aduanas y era una caja muy grande, me preguntaron qué traía y pues dije que una cama de masajes”, comentó José Eduardo Derbez.

El actor contó que el agente de la aduana no le creyó del todo la versión, por lo que finalmente tuvo que decir la verdad sobre el contenido del paquete.“La pasan y me dice la señorita: 'Hay que ser honestos, necesito saber qué tiene ahí', entonces ya le dije que una cama sexual. Todavía me dice: '¿Qué?', y le digo que sexual”.

Debido a que en el lugar se encontraba una familia, José Eduardo explicó que sintió mucha vergüenza, ya que tuvo que explicar con detenimiento para qué servía la cama.

“La señorita me dijo que le explicara cómo es o cómo está el rollo, me daba una pena, había una familia ahí y le dije que no la abriera”, recordó.

Finalmente, el hijo de Victoria Ruffo pudo salir de la aduana sin necesidad de que abrieran el extraño paquete. “Me dio mucha pena y le dije: '¿Cuánto hay que pagar? Ya déjeme ir' y ya me dejó ir”, finalizó el actor, no sin antes comentarle a sus compañeros que todavía no la ha estrenado.