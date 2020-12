José Eduardo Derbez: "Hoy no es un buen día para ir a la cárcel"

ESTADOS UNIDOS.- Eugenio Derbez tuvo que ayudar a que José Eduardo Derbez no fuera detenido por agentes de policía de Estados Unidos cuando manejaba un Ferrari, según lo mostró un video de YouTube del creador de contenidos Juan Bertheau.

Y es que aparentemente, José Eduardo y su acompañante no respetaron las medidas de seguridad de transito, pues tanto José Eduardo como Juan Bertheau iban compartiendo el mismo asiento en el lujoso vehículo, mientras Eugenio venía manejando. Sin embargo, a 10 minutos de su recorrido, detrás de ellos se encendieron las torretas de una patrulla, lo que los puso muy nerviosos.

Cuando escucharon que las autoridades iban tras ellos, Eugenio decidió estacionarse en una calle pequeña y bajar a José Eduardo y escapar en Uber, pues este le había dicho que no podía estar detenido porque al día siguiente tenía que hacer un viaje a México por cuestiones de trabajo. A su vez, su padre seguiría conduciendo el Ferrari en compañía de Juan Bertheau.

Así lo confesaron en un video: “Hoy no es un buen día para ir a la cárcel. Mañana me voy a México, papá” y Eugenio respondió “Déjame buscar un lugar en donde no se puedan dar cuenta que te bajas” y cuando lo halló, el comediante le dijo a Juan Bertheau, “Baja del Ferrari a José Eduardo. Bájate en friega mijito. Espérate a que te pida un Uber”, por lo que el actor decidió bajarse y se subió al transporte independiente.

Al parecer todo terminó bien pues en el video no se mostró que tuvieran ningún problema con las autoridades viales y no fueron detenidos según lo mostrado en la transmisión. Eugenio y Juan siguieron su trayecto en donde pasaron por diversas tiendas y zonas exclusivas, destacando que no eran los únicos con autos de lujo, pues inclusive se encontraron con un Lamborghin y un Rolls Royce.