José Eduardo Derbez: En breve conoceremos la versión de Victoria Ruffo sobre su relación con Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO.-José Eduardo Derbez reveló que sigue sorprendido con el éxito que ha tenido la entrevista que le hizo a su padre, Eugenio Derbez, en la que el reconocido actor y productor reveló varios misterios de la relación que sostuvo con su madre, la actriz Victoria Ruffo.

La verdad estoy impactado por el éxito que tuvo y la cantidad de gente que lo vio y la cantidad de suscriptores. 3 millones de vistas la primera parte y la segunda parte va en un millón algo así... estoy muy contento en un proyecto que yo inicié para tener como algo mío y una muestra de poder sacar yo mis cosas, de mi día a día, de lo que yo quiero, no solo a base de entrevistas, sino a base de muchas cosas. Está quedando muy padre y a la gente le está gustando mucho”, dijo José Eduardo en entrevista para el programa De Primera Mano.

Posteriormente, el joven actor reveló que Victoria Ruffo también dará su versión de la relación que mantuvo con Eugenio Derbez, pues al momento de cuestionarle si la actriz ya había visto la entrevista que le hizo a su padre, explicó: “No la ha visto, pues no sé qué diga, puede ser que si puede ser que no, que opine bien o que opine mal, pero de hecho la entrevista que tengo de ella ya la grabé”.

Asegurando que todavía no dará a conocer la entrevista con su madre, José Eduardo confesó que le hizo las mismas preguntas a Victoria Ruffo, aunque la entrevista es “un poquito más leve”.

Al ser cuestionado sobre si el reality junto a su padre le ayudó a iniciar su proyecto en YouTube, el joven contestó: “Lo que pasó con el reality es que la gente me conoció más a fondo y más como soy ¿no?, no nada más a través de una pantalla de novelas o teatro, realmente como soy en mi día a día, realmente el cariño del público ha sido increíble y yo feliz de tener tantos seguidores y poder convivir con ellos y escucharlos porque siempre intento escucharlos”.

Finalmente, José Eduardo Derbez reveló que detrás de este nuevo proyecto tiene a un grupo de personas que lo ayudan a realizar este trabajo. “Somos un equipo, yo decido que va y que no va, generalmente mi equipo nada más lleva las cámaras y me ayuda con ciertas cosas de la edición yo me encargo de las ideas”.