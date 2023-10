Jorge Salinas responde a críticas por su aspecto físico

Ciudad de México.- Jorge Salinas ha estado bajo la mira pública desde hace un tiempo, aunque esta vez se trata de su aspecto físico, ya que tuvo una evidente pérdida de peso.

En entrevista para el programa El Gordo y La Flaca, el actor afrontó los chismes sobre su estado de salud y aseveró que se encuentra mejor que nunca.

Son los medios de comunicación de algunas cadenas o de algunos programas de YouTube que dicen que estoy enfermo y no sé qué más… pues así dirán muchas cosas de mí, yo me siento muy bien, ¿cómo me ve usted (público)?, que es quién me importa”