Jorge Salinas explota con la prensa tras preguntas sobre su vida personal

Jorge Salinas mostró su descontento con los medios que acudieron a la conferencia de prensa de la obra 'Network cuando lo cuestionaron sobre su vida personal.

Aunque se mostró accesible, la incomodidad del actor se notó cuando se le preguntó por las diferencias que ha tenido con la prensa respecto a su vida privada.

Ella simplemente me dijo, es su modus vivendi Jorge, es su forma de vida, y tú debes entender que la culpa no es de los camarógrafos, presentadores, periodistas, hay alguien arriba de ellos que pone la pauta, y esa pauta la apoya el público. Hay que ser respetuosos, a mi me han pateado las espinillas en una entrevista, para sacarme el demonio, el precio de la fama es yo no estar con mi familia, ese es el precio de la fama”

Salud de su hija

Sin embargo, cuando una periodista le comentó sobre el problema de salud de su hija Gabriella Cataño, quien empleó las redes sociales para contar que finalmente no se operó de un ojo, el actor expresó: “No me digas, ¿hablaste con ella?, ¿la viste?, ¿cómo sabes?... ¡ay estás generaciones que todo cuentan!”.

Pero como los temas con relación a su paternidad continuaban, Salinas declaró molesto: “Yo quiero que a mi hija la traten como una reina, a mis hijas, de hecho, porque tengo 3, como una reina, si todas son mis hijos, porque soy el único padre, todos los niños tienen diferente madre, yo soy el único padre de 6 hijos, y no lo voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo ‘soy el único padre de 6 hijos, y estoy siempre al pendiente, de los 6’”.

Finalmente, al escuchar las preguntas sobre su hija Valentina, fruto de la fugaz relación que mantuvo con Andrea Noli, el intérprete manifestó:

“Mi relación con Valentina esas son cosas personales. No estamos hablando de mi hija, estamos hablando de otra cosa, ¿qué tiene qué ver?, no tiene nada qué ver eso, ¿si me entienden?, o sea, estamos hablando un tema de la prensa y de la persona entrevistada, y me sales queriendo sacar… no voy a hablar absolutamente nada de ninguno de mis hijos, hablaste bien de Gaby, Gaby es un adulto, todos los demás son mis hijos y mis hijas”, remató.