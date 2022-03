Jorge Salinas dice ha sentido que su vida privada ha sido violentada por la prensa

Ciudad de México.- Jorge Salinas habló sobre los problemas que en últimos días, varios famosos ante tenido con la prensa.

El actor aseguró que en muchas ocasiones los mismos famosos son los culpables de que la delgada línea entre lo público y lo privado se rompa.

“El asunto aquí, no es lo que el periodista, el reportero, o el chismoso quieran transmitir, es lo que nosotros ventilamos, también hay que poner hincapié en que a veces nosotros utilizamos a los medios para dar a conocer cosas que no tendríamos que dar a conocer, de la vida privada o lo que sea, es un conjunto de versiones de ambas partes”, explicó el actor en entrevista para el programa Hoy.

Jorge Salinas y su vida privada

Posteriormente, Salinas reconoció que en distintas ocasiones ha sentido que su vida privada ha sido violentada, al publicarse noticias que lo colocan en la controversia. “Sí me he sentido atacado y agredido, pero no pasa nada, al contrario”.

Conjuntamente, el artista explicó que sus allegados también han sufrido cuando él es blanco de ataques. “Chismes, chismes, cuando vivían mis padres sufrían por los chismes, entonces no digan chismes, no digan nada, solamente diviértanse, o del trabajo de nosotros (hablen)”.

Como se recordará, en los últimos años Jorge ha sido objeto de señalamientos por no reconocer ni tener convivencia con Valentina Noli, fruto de su fugaz relación con Andrea Noli, la cual ha manifestado no tener intención de demandar al actor para que se haga responsable de su paternidad