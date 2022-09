Jorge Salinas defiende a Cristián de la Fuente tras presunta infidelidad

Ciudad de México.- Tras el escándalo que se suscitó luego de las imágenes en las que se puede ver a Cristian de la Fuente besando a una mujer que no era su esposa, las reacciones no se hicieron esperar.

Sin embargo, no todas fueron en contra, pues Jorge Salinas salió en defensa de su amigo y colega.

“Ni enterado, pero te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos, por otro lado, también yo he besado a gente que no es mi pareja y han sido accidentes, o sea, no juzguemos tanto en eso, todos somos humanos”, expresó el intérprete al escuchar las primeras preguntas sobre el controversial tema.

Foto: Agencia México

Jorge Salinas no quiere involucrarse

De la misma manera, Salinas recalcó que ese tipo de problemas deben resolverlos solo las personas involucradas. “Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, y no pasa nada, finalmente es un tema de pareja”, declaró.

Pero al escuchar que De la Fuente se excusó de los señalamientos en su contra asegurando que había bebido de más, Jorge añadió: “Ah, pues imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendej*das, y si su mujer dice ‘no pasa nada’, pues no pasa nada, no hay que hacer tanto drama”.

Finalmente, Jorge Salinas recalcó que nadie es perfecto, y que tanto Cristián como todas las personas deben hacerse responsables de sus actos.

Responsabilidad en los actos

“Y muchas, muchas, pero prefería guardármelas, nos escudamos en eso, pero no, el ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias positivas y negativas, y hay que asumirlas porque somos responsables”, manifestó.

Tras difundirse las imágenes de su presunta infidelidad, Cristian confesó: “Una mujer me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video ayer, un error de borracho, de tonto, obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia, y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”.

Hasta el momento su esposa Angélica Castro dejó de seguirlo en redes sociales, pero no ha salido a brindar declaraciones sobre lo ocurrido.