Jorge Reynoso rompe silencios ante acusaciones de extorsión por su hermana

Ciudad de México.-Jorge Reynoso habló de la problemática que enfrenta tras las acusaciones de su hermana Sylvia de Rugama lo señalara de extorsión y amenazas.

Es un asunto medio complicado, Sylvia tiene un historial muy grande de conflictos y de denunciar por el mundo a toda la gente que no cede a lo que ella desea.Creo que Rosario (Murrieta) inclusive tiene en sus manos una denuncia por fraude, ya le libraron una orden de aprehensión el día de ayer, esto no es cosa nueva y es muy molestoso para mí […] en el momento en que a ella se le deja de dar dinero o de ayudarla, se convierte en tu peor enemigo”, explicó el esposo de la intérprete de “Candela”

Durante la entrevista que brindó al programa Ventaneando, Reynoso agregó: “si ella quiere hacer denuncias y decir que la extorsionan y que la amenazan, bueno, para eso están las autoridades, es una pena que haga perder a las autoridades el dinero del erario público para estar perdiendo el tiempo con investigaciones insulsas y estúpidas, pero en algún momento esta señora tendrá que rendirle cuentas tanto a la autoridad como a la gente a la que les hace tanto daño”.

¿Se molestó?

Con respecto a la presunta molestia de Jorge porque él no estaba de acuerdo con no reclamarle más el inmueble a Rubén Cerda y de haber convenido con Sergio Sendel en no mencionarlo como responsable de despojo de otra propiedad, el marido de Noelia dijo: “A mí se me hace muy tonto que yo me voy a molestar de algo así.

La herencia de mi papá, en principio no fue herencia, porque a Sylvia nunca la heredaron. Mi padrastro el Licenciado Ramón Reynoso fue el que peleó que ella fuera la albacea de un intestado. Ella denunció a mi propio papá hace 20 y tantos años que la quería secuestrar, que la mandó violar.

Si mi padre viviera, se volvería a morir porque algunas de las propiedades están en manos de esta mujer”.

Y agregó: “Las personas que se quieran gozar lo que no trabajaron y lo que fue de mi padre que lo hagan, afortunadamente tenemos empresas, tenemos negocios, no necesito ni estoy peleando ninguna herencia, ni estoy buscando las propiedades. Hay propiedades que tienen 30 y tantos años de abandonadas que a mí nunca me han importado.

Proceso Legal

Yo tengo carrera, tengo negocios, afortunadamente siempre he tenido estrella para los negocios, yo no necesito estar peleando ni tierras, ni piedras, ni centavos”.

Sobre si la reconoce como albacea de la herencia de su padre, Reynoso recalcó: “Yo no la reconozco como nada, yo tengo un proceso legal que le va a caer encima a ella, porque ella ha dilapidado toda la masa hereditaria, ella no fue heredera, ella es la albacea de un intestado que ganó mi padrastro, y además hay otro detalle, ella tiene varios procesos pendientes judiciales, ahora está extorsionando a un banco, los está extorsionando por 650 millones de pesos, nosotros ya hablamos con el jurídico y les hicimos saber lo que ella está pretendiendo”.

Finalmente, Jorge admitió que en distintas ocasiones ha tenido acaloradas discusiones con su hermana. “Claro que me he peleado, como todo el mundo se puede pelear con un familiar, claro que le habré dicho cualquier cantidad de cosas porque es una persona malagradecida.