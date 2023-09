Jorge Reynoso hace llamado para que Anel Noreña y su hija arreglen sus diferencias en nombre de José José

Ciudad de México.- Jorge Reynoso lamentó que Anel Noreña y su hija Marysol se encuentran distanciadas después de que el empresario les ayudara a repatriar las cenizas de José José a México.

“No he hablado con José (Joel) últimamente, me da mucha tristeza que estén ahora, creo que están un poquito distanciados, que pena haber hecho tanto esfuerzo para eso”, expresó el que fuera gran amigo del intérprete de “Amar y Querer”.

Aún así, Reynoso alzó la mano y se propuso para ayudar una vez más a la familia del cantante con la finalidad de que todos estén juntos.

Yo lo puedo volver a hacer, pero efectivamente, a ver, lo que yo quisiera para ellos es que honren la memoria de su padre, que hagan las cosas correctamente. Yo conocí a José, de hecho, meses antes de que él falleciera estuvo en mi oficina, lo traté de ayudar, y me duele que los muchachos estén distanciados”

Manifestó.

Recuerdan viacrucis

Y recordando el viacrucis que pasaron para obtener parte de los restos del cantante, el también esposo de Noelia hizo un llamado a la familia Sosa Noreña.

“Ustedes saben todo lo que tuvimos qué pasar en Florida para poder traer el cuerpo aquí a México, es más, yo no había venido desde entonces, nos aventamos cualquier cantidad de problemas y verlos ahora distanciados, yo también le hago un llamado a Anel y a Marysol y a Pepe para que se sienten a dialogar, como quiera que sean son familia, no se ve bien, ni está bien, yo creo que a José José no le gustarían estos momentos, verlos de esa manera”, expuso.

Finalmente, Jorge Reynoso reprochó a Sarita Sosa por su comportamiento con sus medios hermanos y el que además brinde su apoyo al imitador Manuel José sobre su presunto vínculo con José José.

“Sarita se ha seguido portando como a José no le hubiera gustado, y ella tenía que haber, contra viento y marea, haberse unificado con sus verdaderos hermanos”, remató.