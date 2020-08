Jorge Ortiz de Pinedo piensa que el teatro sufre discriminación

Ciudad de México.- No es una novedad que por el Covid-19 ha llegado afectar al mundo del espectáculo cada vez más, ya que por la pandemia se han cancelado conciertos, proyectos que estaban pensados para este año.

El teatro es uno de los más afectados y es que según el actor Jorge Ortiz de Pineado, ha habido varios actos de discriminación lo que ha provocado que todos los artistas que trabajan en este ámbito su economía haya bajado considerablemente.

Y es que para el artista mexicano no considera viable que los cines vuelvan a abrir a 30% de capacidad, cuando los teatros aún siguen cerrados, y es que no le parece justo que no sea igualatorio para todos los espacios de entretenimiento.

No puedo entender que unas cosas abran y otras no, eso es lo que me inquieta, y las autoridades no nos dicen porque toman esas decisiones" comentó el actor.

Es por eso que el también comediante considera que existe un cierto tipo de discriminación hacia el teatro, debido a que es un lugar y un medio de trabajo para muchos artistas que actualmente están sin trabajo.

Por último Jorge Ortiz de Pinedo concluyó que es importante tomar en cuenta la situación que están viviendo muchas celebridades, debido a que la industria del entretenimiento gran parte de ella sigue paralizada.

Con información de La Verdad y Tlnovelas