Jorge Muñiz se solidariza con Pablo Montero tras error al cantar del Himno Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Muñiz externó su apoyo fraterno a Pablo Montero luego de que el cantante fuera criticado e incluso pueda ser multado por la Secretaría de Gobernación tras su error al cantar el Himno Nacional en el partido Santos vs Cruz Azul de la Liga MX.

Durante su asistencia a un evento en la Ciudad de México, el cantante conocido como “Coque” Muñiz externó su solidaridad con Pablo; sin embargo, destacó que, a más de 30 años de su pifia, él sigue siendo recordado por esta situación.

No lo vi… no lo vi, ¡no caray, qué pena!”, lo quiero mucho. (Todavía) se acuerdan de mí, no me han quitado ni me han desbancado”, dijo Muñiz.

Recordando la equivocación que cometió en el año de 1989 ante más de 50 mil personas en la Plaza de Toros México, el intérprete dijo: “Sería yo incapaz de hablar de un compañero, o sea, hablando del burro de orejas, hay que respetar, y cada quien sale adelante con su problema, no me hace feliz saber que alguien se equivocó para decir, ya ves que les puede pasar (a todos), al contrario, me duele porque yo conozco el dolor de la vergüenza a través de mis errores”.

Qué no hay nadie, ningún cantante qué pueda entonar el Himno Nacional Mexicano sin equivocarse???

Finalmente, Jorge Muñiz confesó que más que la multa, su error le dejó un gran aprendizaje. “Sí, pero ya pasó, ahora la vida es otra y me da mucho gusto entender que me hizo ser una mejor persona, porque me enseñó que tenía muchos defectos y que la estrella que yo me sentía en cualquier momento se podía romper, entonces cuando te equivocas, tienes un error, si tienes la oportunidad de estar rodeado de gente positiva, va a hacer que salgas adelante, sino te hundes en el dolor y en la tristeza, pero para lo que sirve”.