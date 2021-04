Jorge Muñiz recuerda cuando se equivocó al cantar el himno nacional

CIUDAD DE MÉXICO. – Jorge “Coque” Muñiz reveló recientemente en entrevista con María Patricia Castañeda el momento más difícil y doloroso tanto en su vida como en su carrera.



El actor, comediante, cantante y presentador mexicano, originario de Guadalajara, Jalisco, recordó en el inicio a Armando Manzanero, confesando que la primera vez que tuvo la oportunidad de pisar un escenario de televisión fue cuando el reconocido compositor lo invitó a acompañarlo en una presentación haciendo los coros.



“El fue mi padrino en la canción “Mañana temprano” donde también canté al lado de sus hijos”, contó el cantante, agregando que la última vez que vio a Manzanero fue en un homenaje en Mérida por parte del gobierno del estado, donde tuvo la oportunidad de hablar un poco con él, lamentablemente el cantante falleció en diciembre de 2020 al perder la batalla contra la Covid-19.



El cantante también recordó cuando tuvo la oportunidad de hablar con uno de los presidentes de México, cuando estaba comiendo en un restaurante famoso, algo que prácticamente estaba prohibido, “eran unas carcajadas, para siempre tendré ese recuerdo”, confesó Muñiz.



La conductora recordó el momento en que “Coque” tuvo un error al cantar el himno nacional, quien reveló que no se había dado cuenta hasta que escuchó al público cantar la misma letra que él.



No hay excusa, en un error enorme, no hay pretexto porque es por no poner atención, no hay algo que te salve porque sería muy cómodo decir: venía muy nervioso (…). Es un minuto, un segundo de distraerte en algo que no estás preparado y patinas”, confesó el también comediante.