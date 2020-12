Jorge Falcón con problemas para respirar después del Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el mes de octubre se dio a conocer que Jorge Falcón había dado positivo a Covid-19, pero gracias a todos los cuidados médicos que recibió superó el virus y actualmente se prepara para volver a trabajar.

Pero el comediante relató que no se sentía igual después de haber pasado la enfermedad y es que al parecer ha tenido algunas complicaciones en especial con sus pulmones, por lo que tiene que monitorearse para asegurarse de que se encuentra bien.

Antes cada fin de semana me ponía medio borrachito, ahora me pongo oxígeno todos los fines de semana. De verás, la vida me cambió tanto, en 47 años que llevo trabajando me tomaba una botella de whisky o dos entre jueves y sábado y ahora todos los días me tomo la presión, el oxígeno, la temperatura".