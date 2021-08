Jorge D’Alessio niega que robo fuera planeado por personas cercanas

Ciudad de México.- Jorge D’Alessio sigue brindando detalles del asalto a mano armada que sufrió el pasado martes en donde a él y otro amigo les robaron un par de camionetas en Naucalpan, Estado de México.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, el hijo de Lupita D’Alessio fue cuestionado por la posibilidad de que personas cercanas a él hubieran planeado el ilícito debido a que conocen sus actividades cotidianas, a lo que inmediatamente dijo:

Normalmente va alguien, un escolta conmigo, que ayer descansó, pero mira, todo pasa por algo, yo no sé qué hubiera pasado, la gente que trabaja conmigo es desde hace muchos años, son gente que le tengo toda mi confianza, y son trabajadores bien honestos, además de ser seres humanos increíbles, conozco a sus familias, o sea, no, yo no dudo de ellos, al contrario, yo les agradezco todos los días por su trabajo

Posteriormente, el integrante del grupo Matute relató la manera en que la llamada “Leona Dormida” se enteró del amargo momento que vivió al ser despojado de sus pertenencias amenazado por una pistola.

Justo ayer estábamos hablando de unas cosas, y quedamos de marcarnos hoy, y me marca desde Cancún, y me dice ‘oye, ¡qué chistoso!, hoy alguien me puso en un comentario que te habían asaltado, y dije ‘¡ay!, ¿por qué quieren hablar del pasado?, si el equipo de Matute se lo robaron hace como dos años’, y le dije ‘no mamita, te voy a explicar, pero antes que nada quiero que sepas que no pasó nada y que estoy bien, ayer nos robaron la camioneta’, entonces hasta me dio gusto que se enterara así porque no se espantó