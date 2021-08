Jorge D’Alessio denuncia a funcionaria que rechazó usar cubrebocas al denunciar el atraco que sufrió

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Jorge D’Alessio denunció públicamente a una funcionaria de la Fiscalía del Estado de México que no quiso usar cubrebocas al momento de levantarle la denuncia por el atraco que sufrió en la noche del pasado 10 de agosto.

El mismo día del robo a mano armada de dos de sus camionetas, Jorge D’Alessio posteó dos videos en sus redes sociales en los que se muestra cómo es que el cantante y otras personas más que estaban en el Ministerio Público de Naucalpan, le solicitan a la mujer que los atendería que se ponga un cubrebocas.

Así es como funciona el gobierno de Naucalpan. Estamos pidiendo que se ponga una mascarilla para levantar el acta y no se la pone”, comenta el artista en el clip.

Momentos después, la secretaria escribiente le pregunta a los presentes quién es la persona que pondría la denuncia del robo, pero D’Alessio la interrumpe y le pregunta que si no se pondrá la mascarilla, y ella le contestó que no, porque no tenía.

En segundo video, el líder del grupo “Matute” trata de entregarle un cubrebocas nuevo a la empleada para que se lo pusiera, ya que había dicho que no tenía, pero esta vez la mujer le dijo: “No, gracias. Ya tengo”.

“Es que me dijo que no tenía”, le comenta D’Alessio. –“Sí, si tengo”, le dice la mujer, a lo que Jorge la volvió a cuestionar sobre el hecho de que le había dicho que no tenía mascarilla, por eso es que le daba una, pero la mujer insistió que no se la pondría porque sufre de asma.

Al llegar al Ministerio Público de @GobNau para levantar el acta por robo de vehículo así las cosas… ¿Lo pueden creer? ������������ pic.twitter.com/zoT1CFXtVl — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021



CAUSA INDIGNACIÓN COMPORTAMIENTO DE FUNCIONARIA

El comportamiento de la funcionaria causó indignación entre los internautas, quienes exigieron que la sancionaran de inmediato, mientras otros alegaban que no era delito no usar mascarilla.

Al decir un no rotundo a hacer uso del cubrebocas, D’Alessio argumentó que le pedía que usara la medida de protección, no para que ella no se enfermara, sino para que no contagie a los demás, pero la mujer respondió que para eso, las demás personas traen el suyo.

¿Que les digo amigos? Es una tristeza enfrentarse a la indiferencia que existe de algunos ciudadanos para cuidarnos entre todos, Así nos está yendo en el Ministerio Público, le conseguí una mascarilla nueva y ni así! ������ @FiscaliaEdomex @Edomex pic.twitter.com/4qaWlMf4gO — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) August 11, 2021

Luego de que las imágenes se hicieran virales, la Fiscalía de Naucalpan publicó un comunicado en Twitter en el que asegura que desde junio de 2020, se les notificó a los servidores públicos que es obligatorio el uso de tapabocas dentro de las instalaciones de la Fiscalía y se investigaría el caso.

“Sin embargo, es preciso reconocer que hay sectores de la población que se rehúsan a seguir recomendaciones sanitarias, entre ellas, el uso del cubrebocas y gel antibacterial, así como otras medidas de protección para evitar contagios por Covid-19”, aclara el mensaje.

Este penúltimo párrafo del comunicado confundió a la población, quien manifestó en las redes sociales que no sirve de nada que se investigue si no se hará nada al respecto, ya que están dejando entrever que ya saben que el problema de poner en riesgo a las personas existe y no han hecho nada al respecto.

La #FiscalíaEdoméx inició una investigación por el actuar de una servidora pública de esta Institución, la cual aparece en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el que se habría negado a usar un cubrebocas al atender a dos usuarios en #Naucalpan. pic.twitter.com/TrmjrObgFe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 11, 2021