Jorge Clarividente acusa a Sherlyn de mandarlo golpear

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Clarividente confesó a una revista de espectáculos que desde hace unas semanas comenzó a recibir amenazas de muerte, luego de haber declarado que había realizado un “endulzamiento de ex parejas” a petición de Sherlyn.

El clarividente platicó que mientras llegaba a su lugar de trabajo, dos sujetos llegaron por detrás y lo amenazaron con una pistola, misma que usaron para golpearlo en la cabeza.

“Me dijeron de forma agresiva: ‘Ya no hables más y quédate callado, ca$%&#; pobre de ti si revelas el nombre del papá’”, platicó.

El afectado mencionó que ya había sido amenazado por llamadas telefónicas pero que nunca imaginó que lo fueran a atacar físicamente.

“Afortunadamente sólo tenía una herida en la cabeza y no corría peligro mi vida. Me dieron sólo un punto en la cabeza, además de que me mandaron antibióticos y 15 días de reposo”, comentó.

El brujo realizó una denuncia, alegando que teme por la vida de su esposa e hijos, además, señala a la actriz Sherlyn como la autora intelectual de su ataque.

Con información de TvNotas.