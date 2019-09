Jonky Nash & Gangsters hacen olvidar las penas con su "Mamu-ska"

Jonky Nash & Gangsters son una banda de ska que, después de más de 10 años interpretando covers de Los Auténticos Decadentes y Panteón Rococó, lanzan su primer disco llamado "Mamu-ska".

Para Jonky, vocalista de la banda, la música es un termómetro que indica buenas o malas costumbres.

"La juventud que escucha narcocorridos se vuelve agresiva, la gente que escucha este género se creen delincuentes, la música te crea una forma de ser y puede ser la salvación del mundo y de la cultura, pero sólo sí envía mensajes correctos que te hagan creer en la humanidad, en el amor y en la paz", menciona Jonky.

Jesús León, el encargado de la batería en la banda cree que también es responsabilidad de quien escucha la música porque, de acuerdo con él, puede ayudarte a salir y alivianar tus problemas o puede empeorar la situación por la que estés pasando.

"Es un buen mediador para poder cambiar la mentalidad de la sociedad", señala el baterista.

El título del disco hace referencia al baile de los "Locos Adams", cuando Homero y el Tío Lucas se encuentran y se ponen a bailar la "Mamushka" que es un baile de alegría.

"Mamushka es un baile para olvidarse de los problemas y ser felices, justo eso plasmamos en nuestro disco el cual invita a romper con esas preocupaciones de la vida cotidiana y a burlarse de cosas que no sean tan serias", comenta Jonky.

El álbum cuenta con una canción llamada "Te Juites" la cual, señala la agrupación, hace referencia al lenguaje que se utiliza en los pueblos de México y el músico vocalista considera que es una forma de hablar muy bonita y que es parte de la cultura mexicana.

"La gente se burla de las personas que hablan así, pero siendo honestos este tipo de lenguaje es tan de nosotros y nos interesa mucho representar a nuestro país de cualquier forma sobre todo si nuestras canciones son escuchadas en el extranjero me gustaría que conozcan cómo hablamos aquí, no lo podemos ocultar, no es malo, es parte del folclore mexicano", expone el cantante.

Gracias a este álbum el grupo asegura que encontraron su estilo y su identidad ya que contiene una mezcla de varios géneros como el country y el reggae, de acuerdo con "Charly", el percusionista, "todas las canciones del material discográfico tienen algo que se pega en la cabeza y lo recuerdas, o por lo menos tararearás la tonada".

Los integrantes coinciden en que todos los que sueñen en tener su propio disco y un lugar dentro de la música deben tener fe en lo que hacen, ser disciplinados y constantes.

"No permitan que nadie les diga que no pueden, no vendan sus sueños ni su alma, tengan fuerza, pasión y a seguir tocando puertas, hagan que el mundo los escuche", finalizó el vocalista.