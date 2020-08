Jonathan Pryce se une al elenco de 'The Crown' como el príncipe Felipe

ESTADOS UNIDOS.- Jonathan Pryce ha sido elegido para interpretar al marido de la reina Isabel en la quinta y sexta temporada de "The Crown", según información de Variety.

Pryce reemplazará a su compañero de "Game of Thrones", Tobias Menzies, quien interpretó a la figura a menudo controvertida durante la temporada 3 y en la próxima cuarta temporada. Se unirá a Imelda Staunton como la reina Isabel II (sustituyendo a Olivia Colman) y a Lesley Manville como la princesa Margaret (sustituyendo a Helena Bonham Carter). Matt Smith, ex estrella de "Doctor Who", originó el papel de Philip en la serie.

La noticia del casting de Pryce llega poco más de un mes después de que el showrunner de "The Crown", Peter Morgan, confirmara que la serie masiva de Netflix regresaría para una sexta y última temporada, luego de decir originalmente que el plan terminaría después de la temporada 5. Temporadas 5 y 6 llevará a la familia real a principios de la década de 2000.

“Cuando comenzamos a discutir las historias de la Serie 5, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas. Para ser claros, la Serie 6 no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle ”, explicó Morgan al anunciar la decisión de extender a una sexta temporada.

“The Crown”, que obtuvo la friolera de 13 nominaciones al Emmy por su última presentación, concluyó el rodaje de la temporada 4 a mediados de marzo, justo antes de que el Reino Unido fuera puesto bajo llave. Se espera que la temporada 4 se lance a finales de este año y será el último turno del ganador del Oscar, Colman, como Reina. Cubrirá la era de Margaret Thatcher, así como el tumultuoso matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana.

Pryce es mejor conocido por sus papeles en películas clásicas como "Brasil" y "Glengarry Glen Ross", y más recientemente por su papel como el Gorrión Supremo en "Juego de Tronos" de HBO. A principios de este año, Pryce fue nominado a un Oscar por su papel en la película de Netflix "The Two Popes", en la que actuó junto a Anthony Hopkins.