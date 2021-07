Jonathan Islas es vinculado a proceso tras denuncia de Fabiola Campomanes

Ciudad de México.- Fabiola Campomanes acudió al juzgado en la Ciudad de México para una audiencia por la denuncia por maltrato físico que interpuso en contra de su ex pareja, el actor Jonathan Islas.

Previo a su cita con las autoridades, la actriz se mostró confiada en la ley y así lo manifestó:

Nos han citado a los dos y espero que se presente o si no, se presentará su abogado… Confió en la justicia y por eso he seguido este proceso, sino no estaría aquí, estoy aquí para demostrarle a muchas mujeres que sí se puede y podemos defendernos