Jonah Hill podría ser villano en la nueva película de Batman

ESTADOS UNIDOS.- Fuertes rumores señalan que Jonah Hill está en conversaciones para interpretar a un villano en la próxima película de Batman.

Según información de Deadline, los acuerdos aún no se han firmado, pero eso es lo que señalan varios rumores.

El director de ‘War for the Planet of the Apes’, Matt Reeves, dirige su propio guión, y producirá con su colaborador de Apes, Dylan Clark. Los villanos anteriores en el canon cinematográfico de Batman han incluido el Joker, el Acertijo, el Pingüino, el Espantapájaros, la Hiedra Venenosa, Catwoman y Ra’s al Ghul, entre otros.

Hill hizo su debut como director con la película de A24 Mid90 del año pasado. Fue nominado al Oscar por sus papeles secundarios en Moneyball y The Wolf of Wall Street. Los créditos globales de taquilla de Hill han acumulado $ 5.8 mil millones con fotos como la franquicia Cómo entrenar a tu dragón, Las fotos de Lego Movie y las fotos de 21 y 22 Jump Street.

Hill es representado por WME, LBI Entertainment y Jackoway Austen Tyerman.

Batman se lanzará el 25 de junio de 2021.