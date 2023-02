Jolette se pronuncia ante el caso Yuridia

MÉXICO.- Luego de la denuncia que realizó Yuridia expusiera los comentarios discriminatorios en su contra por parte de la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, han sido múltiples las muestras de apoyo que ha recibido la cantante hermosillense.

Miles de personas solicitaron la cancelación del programa e incluso recibió advertencias por parte de las autoridades, puesto que podría enfrentar problemas legales por los daños causados.

Ahora fue Jolette quien abordó el tema.

La cantante jaliscience grabó un video donde expresó de manera tajante que fueron muchos los mensajes que recibió donde le solicitaban expresarse respecto al caso de Yuridia, pese a su falta de ganas por hacerlo.

Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón pero yo no tengo que hacerlo público. Ella y yo estamos en contacto. Yo desde el miércoles le mandé un audio y ella sabe que tiene mi cariño, mi respeto y honro su historia y sus heridas. Y me da muchísimo gusto que ella esté sanando, pero no me voy a meter a su momento. No voy a involucrarme si ella está viviendo este momento. Y si para ella, para su alma es bueno hablarlo ahorita... qué bueno que para su embarazo sea sano. Ella ahorita tiene un esposo que la está apoyando mucho, y ella está sintiendo que es bueno para ella y para su alma"