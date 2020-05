Jolette pidió la extremaunción, pues pensó que moriria

CIUDAD DE MÉXICO

En fechas pasadas la conductora Jolette informó que dio positivo a Covid-19 y, a diferencia de otros colegas de la farándula que estuvieron infectados, la enfermedad fue agresiva con ella, tanto así que hasta pidió la unción, pues pensaba que partiría de este mundo.

La ex participante de "La Academia" comentó que tuvo síntomas como constante diarrea, pérdida del olfato, dolor muscular e incluso tenía indicios de neumonía.

"Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, antes de poder levantarme a comer me volvía a quedar dormida (del agotamiento), hasta que me di cuenta que podía morir", indicó la tapatía.

Ante el temor de perder la vida, se dedicó a buscar sacerdotes por teléfono, incluso la visitó uno para confesarla y darle la absolución.

También recibió apoyo de sus vecinos y amigos, quienes hicieron un altar a unos metros de su puerta. "Para el Viernes Santo empecé a mejorar y en Pascua ya podía calentar bien mis alimentos", indicó.

Tras varios días internada, los médicos la dieron de alta y le pidieron permanecer aislada en su casa en CDMX.