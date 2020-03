Joker termina su recorrido por cines con grandes números en taquilla

ESTADOS UNIDOS.- Joker se convirtió en una cinta cuyos frutos no se puedes discutir, a pesar de la controversia que la rodeó, la victoria quedó muy clara en la temporada de premios, en donde se llevó Óscares.

El payaso del crimen no sólo vio éxito en la industria que premia lo mejor del cine, sino que también fue un monstruo de taquilla, dominando la competencia y batiendo innumerables récords a medida que navegaba más allá de la marca de mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la película con calificación R más taquillera de la historia.

A pesar de ser lanzado en la primera semana de octubre, la carrera teatral de Joker acaba de terminar después de 155 días, con el descenso de Arthur Fleck a la locura ocupando el lugar 46 para su último fin de semana en los cines después de ganar poco más de $24,000 mil dólares. El hecho de que Joker siga generando dinero en los cines es una hazaña impresionante en sí misma, dado que la película ha estado disponible en video casero durante casi tres meses.

A pesar de estar bastante bien como el mayor éxito con clasificación R de la historia, Joker no pudo manejar la misma hazaña a nivel nacional, aunque un total de $ 335.4 millones de los Estados Unidos y Canadá solo sigue siendo una hazaña impresionante. La película de cómics retorcidos de Phillips se encuentra detrás de American Sniper, Deadpool y The Passion of the Christ, pero ninguno de esos títulos puede igualar los $1,074 mil millones que Joker hizo a nivel mundial, lo que la convierte en la 31a película más taquillera de todos los tiempos .