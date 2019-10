Joker: Historia y orígenes

HERMOSILLO, Sonora.- Si se realizara una encuesta sobre ¿Cuál es tu villano favorito? probablemente el nombre del Joker se posicionaría dentro de los primeros puestos, sino es que en el primero. El payaso de ciudad Gótica sin duda es uno de los villanos más consentidos por los amantes de los comics. Con el pasar del tiempo, y gracias a interpretaciones como la de Heath Ledger y la prometedora actuación de Joaquín Phoenix, el Guasón ha retomado fuerza en nuevas generaciones.

El personaje hizo su debut en Batman #1 de 1940, inspirado en la actuación de Conrad Veidt en la película “The Man Who Laughs”. En un inicio, el Joker fue presentado como un villano al que Batman vencería para luego ser desechado, pero el editor Whitney Ellworth vio potencial en él, por lo que decidió conservarlo para convertirlo en un enemigo recurrente de Batman.

Sus origenes siguen siendo un misterio, pues en cada una de sus apariciones cuenta una versión distinta de su pasado. Sin embargo, la historia más popular nos la otorgaría Alan Moore en el comic ‘The Killing Joke’ de los años 80’s, donde se muestra al personaje como un comediante fracasado incapaz de mantener económicamente a su familia. En su desesperación por obtener un poco de dinero, se viste como Red Hood para realizar su gran crimen, aunque su familia termina muriendo es obligado a continuar con la misión, teniendo como desenlace la caída a la piscina de químicos, los cuales le dejarían como resultado la piel blanca y su locura.

El enemigo de Batman ha debutado en distintas adaptaciones, tanto para televisión como en cine con cada uno de los actores representado una versión diferente de la otra. Hemos visto a Cesar Romero, Jack Nicholson, Heat Ledger, Jared Leto, Cameron Monaghan y finalmente Joaquín Phoenix quien da vida al payaso en su primer papel protagonico.

Su locura es su única arma, defensa y motivo de vida. El Joker no solo es un gran personaje de comics por su risa emblemática o por su aspecto tan singular. Sino que ha dejado una profunda huella en la historia de los comics y en la de Batman con quien no puede romper lazos, pues el mismo ha asegurado que en el fondo ambos son una misma entidad y que uno no puede vivir sin el otro.