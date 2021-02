Jojo Siwa revela que su novia la alentó a salir del clóset

ESTADOS UNIDOS.- JoJo Siwa, bautizada por todos como “la Taylor Swift de la música infantil”, acaba de declararse gay, y lejos de ser juzgada o perder seguidores, recibió una cantidad enorme de apoyo y cariño en redes sociales.

Ahora, en una entrevista con Jimmy Fallon, la adolescente no sólo habló de cómo ha sido la vida desde que salió del clóset, sino que reveló que tiene novia y fue ella quien la alentó en cada momento.

Fue el mayor amor que he recibido", dijo Siwa sobre la explosión de la prensa después de su publicación inicial.

La adolescente, que saltó a la fama en “Dance Moms” y como estrella de Nickelodeon, le dijo a Fallon que no había planeado salir del armario, pero que estaba haciendo una serie de TikToks con el grupo Pride House. Siwa se dio cuenta de que, en un momento dado, podría delatarse accidentalmente al publicar uno de los videos.

"No es algo de lo que me avergüence, simplemente no lo había mostrado a Internet todavía", le dijo a Fallon, explicando su vacilación.

Pero luego, con algo de apoyo de su novia, decidió divertirse un poco, publicando un críptico set de TikTok con el himno de Lady Gaga , "Born This Way".

Poco después, subió una foto presumiendo la camisa que le dio su prima, con la leyenda "La mejor prima gay del mundo".

La cantante adolescente, que tiene legiones de fans, admitió que se sentía como un "gran riesgo" salir públicamente, aunque sus amigos y familiares sabían de su sexualidad por un tiempo.

"Pero si perdí todo lo que he creado por ser yo misma y por amar a quien quiero amar, no lo quiero", declaró.