Johnny Depp vende cuadros íntimos de sus amigos de Hollywood en NFT

Ciudad de México.- Ya es conocido que el actor Johnny Depp tiene un gusto por la pintura, y tomó la decisión de incursionarse en la venta de arte al lanzar al marcado más de 10 mil NFT extraídos de los retratos de sus amigos de Hollywood además de sus héroes favoritos.

Los tokens no fungibles son parte de la colección Never Fear Truth, mismos que son retraros pintados a partir de obras originales de Depp que se han mejorados y animados, además de incluir al actor, a Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Heath Ledger, Tim Burton, entre otros.

Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre los que más me importan, como mi familia, mis amigos y la gente que admiro. Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”