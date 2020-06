Johnny Depp sufre retroceso legal por "Textos de drogas australianas"

LONDRES.- Parece que los problemas legales siguen a Johnny Depp, pues ahora un tribunal británico dictaminó que el actor está incumpliendo una orden judicial por no revelar textos que supuestamente lo muestran tratando de conseguir drogas.

El fallo del juez Andrew Nicol, este lunes, se hizo como parte de la acción de difamación del actor contra el periódico The Sun de Rupert Murdoch, que se escuchará en los Tribunales de Justicia de Londres el mes próximo. El caso se relaciona con un artículo que describe a Depp como un "golpeador de esposas", refiriéndose a las acusaciones hechas por su ex esposa, la actriz Amber Heard, de que él fue violento con ella, un reclamo que niega.

El jueves, el equipo legal del periódico sensacionalista le pidió al juez que retirara el caso. Su abogado, Adam Wolanski, dijo que Depp estaba violando una orden judicial porque no había entregado lo que Wolanski llamó "mensajes de texto de drogas australianos", enviados entre Depp y su asistente, Nathan Holmes.

Los mensajes se enviaron a fines de febrero y principios de marzo de 2015, poco antes de lo que Heard afirma que fue "una prueba de tres días de agresiones físicas" durante una estadía en Australia, mientras supuestamente tomaba MDMA, también conocido como éxtasis, y bebía en exceso. La defensa afirma que los textos, que se refieren a "píldoras felices" y "cosas blanquecinas", prueban que Depp estaba tratando de obtener drogas en ese momento.

Por su parte, Depp niega haber tomado las drogas. Su abogado, David Sherborne, argumentó que los textos no se relacionaban con las denuncias de violencia y, por lo tanto, no eran relevantes para el caso. En su fallo del lunes, Nicol no estuvo de acuerdo con esta opinión.

"Los textos de drogas australianos eran adversos al caso declarado del demandante y / o apoyaban el caso declarado de los acusados”, señaló el juez. Sin embargo, no rechazó el reclamo legal de Depp.

El juicio comenzará el 7 de julio, y se espera que Depp, Heard y los ex socios de Depp, Vanessa Paradis y Winona Ryder, presenten pruebas.