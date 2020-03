Johnny Depp podría ser el nuevo Joker

ESTADOS UNIDOS.- Rumores señalan que Johnny Depp podría unirse a la larga lista de actores que han interpretado al Joker. El famoso formaría parte del nuevo reinicio de Batman.

Según información de We Got This Covered, El payaso podría ser interpretado por Depp, quien está pasando por un repunte en su carrera después de que se filtrara una grabación de Amber Heard en la que aceptó que golpeaba a Johnny, lo que podría significar el gran regreso del famoso a la pantalla grande.

Cabe señalar que, de ser cierto el rumor, el protagonista de Piratas del Caribe tendría que llenar unos grandes zapatos puesto que Mark Hamill, Heath Ledger y, el más reciente, Joaquin Phoenix, han realizado versiones memorables del famoso villano de gótica.

El Joker es un personaje icónico con décadas de historias en su haber y una toma radicalmente nueva es necesaria. Depp ha logrado demostrar una y otra vez que sus actuaciones tienden a tomar personajes icónicos y hacerlos inolvidables.

'The Batman' se estrenará en los cines el 25 de junio de 2021.