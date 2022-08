 Johnny Depp le explicó qué es ser gay a Christina Ricci cuando tenía 9 años

Ciudad de México.- La actriz Christina Ricci abrió su corazón a los medios y confesó una anécdota que vivió cuando trabajaba con Johnny Depp en los noventas.

Fue en una entevista para Andy Cohen en su programa llamado SiriusXM ,cuando relató la primera vez que supo sobre la homosexualidad gracias a su coprotagonista en la cinta Mermaids (1990).

Había pasado algo en el set, una persona le gritaba a otra y decían algo sobre la homofobia que yo no entendía. Estaba en el camerino con Winona, quien era novia de Depp, y no supo explicármelo, así que llamó a Johnny y él me dijo lo que era”