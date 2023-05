Johnny Depp firma un acuerdo millonario con Dior

Ciudad De México.- Johnny Depp firmó un acuerdo con Dior por 20 millones de dólares, siendo el convenio de fragancias de hombre más grande de la historia, de acuerdo con Variety.

Las fuentes fijan el contrato de tres años en más de 20 millones, lo que eclipsa el contrato de 12 millones de Robert Pattinson para servir como portavoz de Dior Homme y el pacto de 7 millones de Brad Pitt para promover Chanel No. 5... Una fuente familiarizada con la industria de las fragancias dice que la mayoría de A-listers con acuerdos de fragancias obtienen alrededor de 2 millones a 4 millones por año como Chris Pine, cuyo acuerdo con Armani está valorado en 4 millones al año durante 3 años”

Detalló el medio de comunicación.

Desde 2015, la estrella de la saga de Piratas del Caribe ha sido el rostro de Dior Sauvage, con una campaña que se apoyó en su imagen de rockero salvaje.

Duras presiones

Pese a las duras presiones que enfrentó la compañía para despedir a Depp después de que un tribunal del Reino Unido falló en su contra en la demanda por difamación de 2020 vs The Sun por describirlo como un “golpeador de esposas” con relación a Amber Heard, la imagen y la comercialización del actor mejoraron dramáticamente el año pasado después de que ganara el nuevo juicio contra su ex.

Con este nuevo trato, Johnny Depp llegará al Festival de Cine de Cannes, donde estará presente para el estreno mundial el 16 de mayo del drama histórico Jeanne du Barry, en el que interpreta al Rey Luis XV.