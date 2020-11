Johnny Depp afirma que Warner Bros. le hizo renunciar al papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos'

ESTADOS UNIDOS.- Luego de haber perdido su juicio en el Reino Unido, Johnny Depp recurrió a su cuenta oficial de Instagram para lanzar un comunicado en donde da a conocer cómo se encuentra su vida en estos momentos.

‘’A la luz de los acontecimientos recientes, me gustaría hacer la siguiente declaración breve’’, comienza el actor en la publicación. ‘’En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me han conmovido sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días’’, expresó.

El segundo punto puede ser una mala noticia para los fanáticos y seguidores de la saga de Harry Potter, pues Depp ha confirmado que Warner le ha pedido que renuncie al papel de Grindelwald.

‘’Deseo informarle que Warner Bros me ha pedido que renuncie de mi papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud’’, escribió.

Para cerrar su declaración, Johnny se dirigió directamente a su situación legal, donde afirma que continuará luchando por la verdad.

‘’El juicio surrealista de la corte en el Reino Unido no cambiará mi lucha para decir la verdad y confirmo que planeo apelar. Mi resolución sigue siendo sólida y tengo la intención de probar que las acusaciones en mi contra son falsas. Mi vida y mi carrera no estarán definidas en este momento’’, finalizó.