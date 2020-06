Johnny Depp: Sus personajes más icónicos, del mejor al peor

Pirata, galán, excéntrico millonario u hombre manos de tijera, se pueden describir muchos personajes del multifacético actor que nació en 1963 y que hoy cumple 57 años.

Pero ¿Cuál es el mejor personaje de Johnny Depp? Piratas, gitanos, escritores, barberos demoníacos y hasta chocolateros, Johnny ha vivido decenas de vidas en el cine y nunca fue de los que se dejaban conquistar por el papel del típico “galán” o “Prince Charming” de la historia.

Desde muy temprano en su carrera, Depp tomó la decisión consciente de representar a los underdogs, los locos, los rechazados y los raros, ir en contra de su look de estrella de Hollywood para dar vida a los personajes más locos y extravagantes, y, como resultado, terminó por construir una de las carreras más impresionantes y eclécticas de la industria.

Todo comenzó con A Nightmare on Elm Street en 1984, después llegó Platoon en 1986 y Cry Baby en 1990, y el resto es historia. A partir de ese momento, Johnny Depp pasó a ser uno de los grandes y sus buenas decisiones lo pusieron en el mapa de grandes directores como Terry Gilliam y Tim Burton, con quien creó una de las mejores colaboraciones del cine.

La vida de Depp no siempre fue fácil, reconoció que tuvo problemas con las adicciones desde los 12 años y le tocó estar presente cuando River Phoenix murió por una sobredosis en el Viper Room de Los Ángeles, pero nunca dejó que sus problemas personales afectan su carrera, más bien los convirtió en lecciones y aprendizajes que lo ayudaron a crecer como actor.

Hoy no vemos a Johnny Depp tanto como en los 90 o 2000, pero su legado es grande e inolvidable y sigue siendo uno de los favoritos de los fanáticos del cine, que saben que Jack Sparrow nunca será su mejor personaje.

Los mejores y peores personajes de Johnny Depp:

Edward Scissorhands

Película: Edward Scissorhands

La primera colaboración entre Johnny Depp y Tim Burton es la mejor de la lista. Edward era peculiar, pálido y solitario, su historia nos recuerda que solemos tenerle miedo a lo diferente y desconocido, pero que podemos ganar mucho si abrimos la mente un poco. No hablaba mucho, pero Edward decía un millón de cosas con el movimiento de sus tijeras y el cine no sería lo mismo sin él.

Ichabod Crane

Película: Sleepy Hollow

Depp celebró su propia rareza al interpretar a este peculiar investigador que es enviado a resolver una serie de misteriosas muertes en las que las víctimas habían sido decapitadas y sus cabezas estaban desaparecidas. El actor le dio mucho humor negro al personaje y nos dio a un héroe que se desmayaba, todo le daba miedo y era socialmente inadaptado.

Roux

Película: Chocolat

El actor volvió a conquistar a las mujeres del mundo al interpretar al gitano que tocaba la guitarra, usaba una cola de caballo y hacía pequeños trabajos en el pueblo para irritar a los conservadores. Roux es una especie de pirata que desafiaba la autoridad de un pequeño pueblo de Francia que necesitaba un poco de diversión.

Raoul Duke

Película: Fear and Loathing in Las Vegas

En este clásico de Terry Gilliam, Depp pudo interpretar a un personaje creado por uno de sus autores favoritos, Hunter S Thompson. Raoul es un periodista que realiza un viaje surrealista lleno de drogas y excesos junto a su abogado, en dirección a Las Vegas. Depp y Benicio del Toro hicieron un gran trabajo y ayudaron a crear la sensación de que todo está sucediendo dentro de un extraño sueño.

Jack Sparrow

Película: Piratas del Caribe

Ok, Jack Sparrow no es tan malo y es uno de los personajes más exitosos de Depp, pero, no supieron cuándo terminar su historia y las últimas películas se sienten forzadas y repetitivas. Sparrow era el personaje perfecto para Depp y hace su mejor trabajo en las primeras películas.

JM Barrie

Película: Finding Neverland

Ni malo ni bueno, Finding Neverland es una película conmovedora que nos recuerda que nunca debemos dejar de creer en la magia, pero, a pesar de que Depp es el protagonista, son los pequeños niños que aparecen junto a él en la historia los que terminan robándose la película.

Sweeney Todd

Película: Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Esto es raro y no es exactamente un cumplido, Sweeney Todd no es exactamente un mal personaje, pero tal vez no era necesario llevarlo al cine. Depp interpreta a un barbero que se vuelve oscuro y maniático después de perder a su esposa e hija, y decide vengarse de todos los que jugaron un papel en su miseria. El actor y Helena Bonham Carter hacen una buena mancuerna, pero esta película no es su mejor trabajo.

Willy Wonka / Mad Hatter

Películas: Charlie and the Chocolate Factory / Alice in Wonderland

Demasiado ruido y poco contenido, la versión del actor de Willy Wonka es terrible, desde ese feo peinado hasta los dientes demasiado grandes, y no le hace justicia al famoso libro de Roald Dahl, por otro lado, su Mad Hatter tiene un look impactante, pero parece que está intentando imitar a otros personajes que ya había hecho antes. Podría ser cualquiera detrás de esos personajes.

Tonto

Película: The Lone Ranger

El personaje de Tonto no solo es malo, también es ofensivo ver a un actor blanco interpretando a un personaje nativo americano como un estereotipo demasiado simple y anticuado. Tonto no es nada memorable y parece una copia barata de Jack Sparrow.