John Turturro interpretará a Carmine Falcone en la nueva cinta de Batman

ESTADOS UNIDOS.- Matt Reeves reveló este viernes que John Turturro se unirá al elenco de Batman como Carmine Falcone, quien en los cómics es una figura importante del inframundo. Tom Wilkinson interpretó previamente a Falcone en Christopher Nolan 'Batman Begins, mientras que John Doman lo interpretó en Gotham de Fox.

#BREAKING. - John Turturro se une al elenco de #TheBatman como 'Carmine Falcone'.



Vía: Matt Reeves. pic.twitter.com/7iwpnIEjcC — DC Universe (@DCUmx) November 22, 2019

Turturro ha tenido una larga carrera como actor de personajes, ganando un Emmy para Monk y ganando nominaciones al Globo de Oro por Quiz Show y The Night Of, que también le valió un Emmy. Ha trabajado con varios cineastas aclamados, apareciendo en Do the Right Thing de Spike Lee y trabajando en equipo con The Coen Brothers en numerosas películas, incluyendo The Big Lebowski y O Brother, Where Art Thou? Turturro ha profundizado anteriormente en el reino de los éxitos de taquilla, actuando en cuatro de las películas Transformers de Michael Bay como el excéntrico Agente Simmons.

Creado por Frank Miller y David Mazzucchelli para la historia clásica de Batman: Año uno en 1987, Falcone fue un señor del crimen conocido como "The Roman" que resultó ser una inspiración para Batman y Catwoman al principio de sus carreras. Ha reaparecido en los últimos años, y se vio envuelto en un complot para reclamar su imperio criminal acusando al comisionado Gordon de asesinato y derribando a Batman al mismo tiempo. Pero no tenía idea de quién estaba realmente detrás de la trama, lo que parece un resumen razonable de su posición en Bat-mythos: una verdadera amenaza, pero rara vez el cerebro detrás de una operación determinada.

Reeves ha reunido un elenco extenso para The Batman, que será protagonizado por Robert Pattinson como Bruce Wayne. Zoe Kravitz interpretará a Catwoman, Paul Dano está interpretando a Riddler y Colin Farrell está a bordo como el Pingüino. Mientras tanto, Jeffrey Wright interpretará al comisionado Gordon, aliado de Batman, mientras que Andy Serkis aparece como su mayordomo de confianza, Alfred.

Se espera que la cinta llegue a cines el 25 de junio de 2021.