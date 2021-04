John Travolta: Así felicitó a su hija en el primer año sin Kelly Preston

ESTADOS UNIDOS.- Nueve meses han pasado desde que falleció Kelly Preston a causa de un cáncer de mama. La vida no está siendo fácil para su familia, aunque trata de superar la pérdida con coraje y la mejor sonrisa. Los días pasan y las fechas señaladas se suceden.

El día 3 de abril, Ella Bleu, la hija de John Travolta y Kelly Preston, cumplió 21 años. El popular actor quiso dedicarle un mensaje muy dulce a su pequeña que ya ha alcanzado la mayoría de edad en Estados Unidos.

"Feliz cumpleaños número 21 a la más bella, amable, humana y artista que conozco. Tu papá te adora", dice la dedicatoria de John Travolta junto a una foto de la joven actriz en la que aparece guapísima. Para John Travolta sus hijos son sus motores de vida.

"Maravillosa", dice Sharon Stone; "Es tan guapa", añade Debi Mazar; "Feliz cumpleaños reina Ella", le dedica Meghan Trainor. Muchos de sus seguidores dicen que su belleza es una mezcla perfecta de sus padres y su sonrisa, la de su recordada mamá.

Después del aluvión de mensajes, Ella Travolta quiso agradecer las felicitaciones de sus fans a través de un vídeo. "Muchas gracias a todos por los amables deseos de cumpleaños. Les envío a todos amor y espero que hayáis tenido un feliz fin de semana de Pascua".

Se trata del primer cumpleaños que pasa sin su madre, Kelly Preston, a quién dedicó la más conmovedora despedida en julio de 2020 después de perder una batalla contra el cáncer de mamá con apenas 57 años.

En febrero John Travolta soplaba las velas de su 67 cumpleaños y su hija le mandaba esta cariñosa felicitación. "Feliz cumpleaños al hombre más increíble que he conocido. No solo eres el mejor papá de todos los tiempos, sino que también eres mi mejor amigo. Gracias por criarnos, ayudarnos y amarnos y gracias por todo el bien que haces todos los días. El mundo tiene mucha suerte de tenerte y nosotros también. Te amo papá. Lo pasé muy bien celebrando contigo tu cumpleaños".

El protagonista de Grease y Fiebre del sábado noche también es padre de un hijo de 10 años, Benjamin, que vino al mundo después del doloroso fallecimiento del hijo mayor de la pareja, Jett, cuando tenía 16 años, a consecuencia de la enfermedad de Kawasaki.

Sus hijos son para John Travolta su mayor motivación. "Ella es amable, generosa, equilibrada, elegante y hermosa. No sé cómo llegó a ser, y no me atribuyo ningún mérito más que simplemente adorarla", decía con orgullo su padre en unas declaraciones para la revista People sobre sus pinitos como actriz.

"A Benjamin le gusta la gimnasia, el tenis, la pesca y el mundo de la informática, como a todos los niños", subrayó el actor, que ante todo está vive por y para sus hijos.

"Creo que los niños tienen derechos. El hecho de que sean pequeños no significa que no deberían tener algo que decir. Me parece que cuando uno los consulta, pueden tener ideas mucho mejores que las de uno mismo", confesó.

Ella Travolta, a sus 21 años, es una gran amante del séptimo arte y ha decidido seguir los pasos de sus padres en el mundo de la interpretacion. La joven próximamente rodará la cinta "Get Lost", ha participado en la película "The Poison Rose", un thriller protagonizado por su padre y Morgan Freeman, y ya con nueve año hizo su debut en la gran pantalla en "Dos canguros muy maduros", además de participar en programas de humor en la televisión estadounidense como "Entertainment Tonight" o "Made in Hollywood".

En la última edición de la Super Bowl padre e hija se atrevieron a recrear la mítica coreografía de Grease en uno de los anuncios previos al partido. El intérprete que dio vida a Danny Zuko bailó con su hija Ella, como ya lo hizo con Olivia Newton-John al son de Born to Hand Jive en la cinta de 1978, pero esta vez en Tik Tok y al ritmo de la canción Sunday Best, de Surfaces.