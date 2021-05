John Leguizamo contará historias inexplicables de América Latina

La carrera del actor de origen colombiano John Leguizamo incluye más de 70 cintas en Hollywood así como trabajos en teatro y como escritor, en todo ese tiempo la celebridad nacionalizada estadounidense no ha olvidado sus raíces sino que ha buscado que los latinos sean más reconocidos.

En el marco de su próximo proyecto como conductor del programa de History "Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo" -basada en la franquicia “Inexplicable con William Shatner”- recordó cómo fueron sus inicios cuando con sus padres migró a Estados Unidos y su interés de seguir impulsando a los latinos.

"Empezó mi vida en un barrio pobre, difícil, muchas peleas, aprendiendo inglés y por fin a los 17 años descubrí que tenía un talento de hacer comedia voces, dialectos, personificaciones y de ahí me lancé en 'Miami vice' como villano porque así nos ponían aquí a los latinos, la mayoría de roles era como villanos", relató en conferencia de prensa.

Fue entonces que empezó a escribir cine y teatro porque sabía que Hollywood no lo quería aceptar. Además produjo sus propias películas.

"Yo creo que creciendo en este país, sintiéndome un poquito invisible y no viendo en mis colegios y en mi universidad, no aprendiendo de historia de los latinos y nuestras contribuciones a este país, entonces me puse yo a ser el que iba a investigar nuestras contribuciones a este país y a todo el mundo", explicó.

"Escribí una obra que se llama 'La historia de los latinos para los bobos' y me gané un Tony pero lo mayor que pasó con esa obra es que están aquí en los EU buscando los libros y textos que estudiamos en los colegios para incluir nuestras contribuciones de latinos porque hemos estado en este país por 500 años y peleamos en todas las guerras que han tenido"

Este 2021 Leguizamo suma a su lista su participación en "Inexplicable" donde profundizará en los eventos más misteriosos de América Latina como por ejemplo el impacto en los Andes del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que ocurrió en 1972.

"Son temas que siempre he querido explorar, especialmente temas de Latinoamérica que son un poco desconocidos y qué rico estar hablando de nuestros países, hablamos de diez países en Latinoamérica incluyendo Brasil y entrevistamos cien expertos y testigos y a mí me da mucho gusto ser la portada en esta serie", comentó.

Al respecto, durante la conferencia virtual del programa estuvo presente Carlos Páez, uno de los sobrevivientes del vuelo y quien compartió su experiencia.

"Si hay algo inexplicable es la historia nuestra. Han pasado 48 años y sigue tan vigente la historia, se han hecho tres películas, nueve documentales, 26 libros escritos, es una historia que la gente no para, yo doy alrededor de cien conferencias por año en la medida que no haya pandemia", compartió.

"Pero lo importante es que fue protagonizada por gente que es común, no éramos gente superdotada, que sabíamos del frío, de la nieve, de supervivencia".

Para John, quien ha actuado en cintas como la saga de "John Wick" y la de "La era de hielo" (como actor de voz), el reto de este trabajo como conductor estuvo en el idioma pues estaba acostumbrado mucho más a hablar en inglés.

"Para recuperar mi español (tomé) muchos cursos, muchos profesores que me ayudaron con la gramática, el vocabulario, pronunciación y para quitar lo gringo, arreglar el acento un poquito y memorizar"

"Inexplicable Latinoamérica con John Leguizamo" se estrenará este miércoles 19 de mayo a las 21:00 horas.

"En los últimos cinco años yo me he preoupado mucho más de la historia de los latinos y lo que nosotros hemos hecho de temas latinos, por eso me ha atraído mucho lo inexplicable porque es contenido latino y muy interesante para mí", dijo John.

"Siempre vemos lo que pasó en los Estados Unidos y ya conocemos mucho de esos temas que los rehacen. Yo quería ver algo nuevo, algo de nosotros".