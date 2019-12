John Frusciante regresa a Red Hot Chili Peppers; se va Josh Klinghoffer

LOS ÁNGELES.-Luego de que en el año 2009 el guitarrista John Frusciante anunciara su separación de la banda estadounidense, Red Hot Chili Peppers, se ha anunciado se regreso a la agrupación.

Durante su ausencia Josh Klinghoffer ocupó su lugar.

"Josh es un músico hermoso que respetamos y amamos", publicó la banda en Internet este domingo.

"Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables regalos que compartió con nosotros", agregan los músicos. "También anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante se está uniendo a nuestro grupo".

Durante los 10 años que estuvo fuera de Red Hot Chili Peppers, John probó suerte como solista y lanzó los temas “Omission”, “Carvel”, “Central” y “Time tonight”.

Esta no fue la primera vez que Frusciante dejó la banda, pues a mitad de la gira de promoción de su exitoso álbum Sugar Sex Magik de 1991, el músico se fue y regresó seis años después para participar en las entregas de estudio "Californication", "By the Way" y "Stadium Arcadium".