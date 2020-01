Joey Kramer pierde demanda contra Aerosmith

ESTADOS UNIDOS.- Joey Kramer, baterista de Aerosmith, demandó a la banda luego de que esta le pidiera hacer una audición, pues cabe señalar que el músico tuvo un accidente el año pasado que lo dejó indispuesto para tocar en un largo tiempo.

El miércoles por la noche, un juez en Massachusetts negó la solicitud de Kramer de ordenar a la banda que lo dejara participar en los próximos shows, incluida su próxima presentación en los Grammy.

"Dado que Kramer no ha tocado con la banda en seis meses y la escasez de tiempo de ensayo disponible antes de las próximas presentaciones, Kramer no ha mostrado un curso de acción alternativo realista suficiente para proteger los intereses comerciales de la banda", dijo el juez de la corte superior de Massachusetts, según información de The Guardian.

Por su parte, Kramer expresó su decepción por la decisión que tomó la autoridad. "Sabía que presentar una demanda era una batalla cuesta arriba", dijo. "Puedo mantener la cabeza en alto sabiendo que hice lo correcto: luchar por mi derecho a celebrar el éxito de la banda que he dedicado la mayor parte de mi vida a ayudar a construir".

En su presentación, Kramer dijo que le pidieron que tocara una serie de ensayos en solitario para demostrar que podía tocar en "un nivel apropiado", un requisito "artificial, inventado e indefinido" que no tenía precedentes en la historia de la banda.

Kramer dijo que los otros miembros de la banda habían tenido sus propias lesiones y enfermedades recientes, y no se les pidió volver a audicionar después.

Aerosmith respondió que realmente habían invitado a Kramer a unirse a la banda, pero aceptó demasiado tarde para que ensayara por completo para los Grammys. “Joey Kramer es nuestro hermano; su bienestar es de suma importancia para nosotros ", se lee en un comunicado. “Sin embargo, no ha sido capaz emocional y físicamente de actuar con la banda, por su propia admisión, durante los últimos seis meses. Lo hemos extrañado y lo hemos alentado a que se una a nosotros para tocar muchas veces, pero aparentemente no se ha sentido listo para hacerlo. Joey ahora ha esperado hasta el último momento para aceptar nuestra invitación, cuando lamentablemente no tenemos tiempo para los ensayos necesarios durante la semana de los Grammys".