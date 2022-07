Joey King: "Todas las mujeres deberían razurar su cabeza al menos una vez en su vida"

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Joey King, quien se ha visto muy activa en la industria cinematográfica durante los últimos años, ha demostrado ser capaz de encarnar el personaje que le asignen sin importar que deba razurar su cabeza tres veces.

La actriz de 22 años recientemente compartió su experiencia respecto a tener que deshacerse de su cabello por lograr interpretar a los personajes en la serie "The act", y las películas "The dark knight rises" y "Wish I was here":

"Considero que todas las mujeres deberían razurar sus cabezas al menos una vez en su vida. Nunca me he sentido más libre o más sincronizada con mi belleza. No me podía esconder detrás de mi cabello"

Joey declaró que sin duda lo volvería a hacer.

Joey King recibió comentarios negativos por su look

No obstante, la actriz recibió muchas críticas al respecto: "Muchas personas se burlaron de mi cabeza razurada. Muchas personas dijeron cosas feas al respecto".

Sin embargo, eso no le impidió a King disfrutar de su cabello corto:

"Realmente me sentí más segura de mí misma; más empoderada. Sus palabras no me molestaron en absoluto. A las personas les gusta opinar sobre la vida de los demás cuando realmente no importa lo que opinen. ¿El que yo me razurara la cabeza para un proyecto realmente les molestó tanto? Yo me encuentro bien".

La actriz aseguró que nunca ha tenido un lazo tan fuerte con su cabello y no podría importarle más lo que pasara con él, por lo cual, cuando se le pidió que lo razurara nunca se sintió nerviosa o miedosa por hacerlo, a pesar de que las personas la admiraban por su valentía, a lo cual solo respondía: "No soy valiente, solo estoy cortando mi cabello".

En el estreno de su película más reciente, "Bullet Train" -donde fue co-protagonista de Brad Pitt- lució su nuevo look con su cabello un poco más largo: un corte estilo "Bob" asimétrico en tonalidad rosa.