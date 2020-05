Joe Pantoliano se recupera en casa luego de ser atropellado por un auto

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que fuera arrollado por un auto el pasado viernes, Joe Pantoliano, mejor conocido por dar vida a Ralph Cifaretto en "The Sopranos", se está recuperando en su casa.

Según información de Variety, el actor estaba dando un paseo por su vecindario cuando dos autos chocaron cerca de él. La colisión hizo que uno de los autos se deslizara por la carretera, donde golpeó a Pantoliano y lo tiró al suelo. El impacto le provocó un corte en la cabeza, que requirió puntos de sutura en un hospital, además de otras lesiones.

Barry McPherson, el agente de Pantoliano, confirmó a la famosa revista que el actor se está recuperando en casa. Su familia y sus médicos también están atentos a cualquier signo de conmoción cerebral o trauma en el pecho debido a su accidente.

“Ahora está en casa recuperándose. Tiene puntos de sutura y está siendo monitoreado por una conmoción cerebral y trauma en el pecho. Está descansando y agradecido por todas las consultas”, dijo McPherson.

Además de su papel en "The Sopranos", Patoliano es conocido por interpretar a Cypher en "The Matrix" y al Capitán Conrad Howard en la franquicia de "Bad Boys". Recientemente repitió el papel en "Bad Boys for Life" a principios de este año.