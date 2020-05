Joe Jonas revela a qué importantes personas olvidó invitar a su boda

Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en dos ocasiones. La primera fue en Las Vegas en mayo del 2016 mientras que la segunda y "formal" fue un mes después en el castillo de Taureau en Francia.

El integrante de los Jonas Brothers habló para GQ acerca de la primera ceremonia. "Nos casamos en Las Vegas con un imitador de Elvis porque teníamos que casarnos legalmente en los Estados Unidos y pensamos que sería divertido invitar a nuestros amigos y celebrar una boda improvisada". Sin embargo, el músico olvidó invitar a sus padres, quienes se enteraron a través de una transmisión que realizó el DJ Diplo.

"Todo explotó en nuestras caras porque mis padres me llamaron a la mañana siguiente y dijeron '¿Te casaste?' Fue ahí cuando me di cuenta que le dije a todos, pero no le dije a mis padres". Ante esto, el actor de 30 años recomendó a sus seguidores que tomaran su experiencia para que no pasen por una situación similar. "Mi consejo para cuando se casen legalmente, es que se aseguren de contárselo a sus padres".