Joe Jonas quiere lucir joven y no se avergüenza de los retoques estéticos que se ha hecho

ESTADOS UNIDOS.- Los procedimientos estéticos son muy comunes en el mundo del entretenimiento; algunas famosas hablan abiertamente de sus cirugías y retoques, pero hay hombres que también están preocupados por mejorar su imagen y están dispuestos a hacer lo que sea necesario.

Tal es el caso de Joe Jonas, quien desea lucir un rostro joven tanto como sea posible. Recientemente sorprendió a sus fanáticos al aprovechar una entrevista con People para revelar que no se “averguenza” de cuidarse y de utilizar bótox.

La primera vez que lo hice estaba en Los Ángeles, y el procedimiento fue muy sencillo. En ningún momento sentí que me metía en algo muy serio. Me sentí cómodo y todo fue muy fácil. Fui con un amigo y al final yo también me apunté, por lo que no fue algo inducido por el estrés", contó.