Joe Jonas lleva tatuada en el cuello a su esposa Sophie Turner

En días pasados, la actriz Sophie Turner dio a conocer que su esposo Joe Jonas se había hecho se había hecho tres diseños en la cara exterior del antebrazo que representaban el proverbio de los “tres monos sabios”: No ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal.

Pero hace dos días salió una imagen del cantante con un tatuaje en el cuello con la imagen de una mujer, que parece ser su esposa, mirando a través del ojo de una cerradura.

La fotografía fue publicada por el tatuador Noah Lee, mejor conocido como NAL, quien es famoso en la ciudad de Los Ángeles y con quien el artista acudió para plasmar a su esposa.

Recordemos en mayo de 2019 la pareja contrajo matrimonio por la iglesia, en Francia, aunque un año antes se habían casado por el civil en Las Vegas, y el 29 de junio de este año tuvieron a su primer hija.