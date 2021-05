¿Joaquín Phoenix está listo para la secuela de Joker? Se revelan nuevos detalles

LOS ÁNGELES, California. – Luego del éxito de la película Joker en 2019, los fanáticos no podrían estar más emocionados y ansiosos por tener nuevas noticias de una posible secuela de la película, la cual ya había sido mencionada el pasado 2020.



Esto se ha vuelto tendencia una vez más, pues, según una historia de The Hollywood Reporter, distintos proyectos basados en comics y superhéroes se están llevando a cabo, incluida la película de Flash dentro del universo de DC, pero también dejan en claro que hay cuatro filmes que no son de esta empresa, pues se mencionó a “The Batman” en la que participará Robert Pattinson.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



En la misma historia se hacía referencia a que se encontraban trabajando en una serie asociada a Gotham PD, Joker y “una secuela planeada”, informa el portal CinemaBlend.



Este informe, gira en torno a los planes de Warnes Bros para hacer una próxima película de Superman, y los rumores de que, por primera vez en la historia, lo interprete un actor afroamericano.



A pesar de todas las noticias que informaron, el solo hecho que mencionaran a Joaquín Phoenix y a “Joker” causó una leve esperanza en los fanáticos, pues se han mostrado animados en las redes sociales pidiendo más información al respecto.



El hecho de que mencionaran que se encontraban “trabajando en el proyecto” se refiere más que a nada a que aún tienen planeado llevar a cabo la secuela, pero aún no hay nada confirmado, e incluso se ha dicho que esta podría o no incluir a Phoenix como protagonista.



Por el momento, y luego del éxito de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, DC planea estrenar The Suicide Squad el próximo 6 de agosto de 2021, el cual llegará a cines y a la plataforma de HBO.



Por su parte, los fanáticos de Marvel se encuentran ansiosos por el estreno de Black Widow el próximo 9 de julio y por los rumores que indican un reboot de “Los 4 Fantásticos” con Emily Blunt y su esposo, John krasinski como protagonista.