Joaquin Phoenix bajó 23 kilos para interpretar a "Joker"

MÉXICO.- La película “Joker” arraso la taquilla en todo el mundo desplazando a la película “Venom” que poseía la marca del estreno mas exitoso en su primer fin de semana. Y parte del gran éxito de la trama es, según los expertos, la calidad actoral de Joaquin Phoenix a quien muchos predicen podría ganar el Oscar por este papel. En entrevista para la revista Acces el actor detallo los grandes esfuerzos que tuvo que realizar para dar vida a este personaje llegando a perder 23 kilos en 4 meses. “No me alimentaba solo con una manzana al día. También tomaba, entre otras cosas, verduras, pescado.Trabajé con un médico de confianza que me orientaba y se encargaba de controlar todo el proceso". El actor nacido el Puerto Rico, reveló que su estricta dieta afecto drásticamente su comportamiento. "Comer poco me afectó psicológicamente. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo”, incluso aseguro que padecía realmente por tener que abstenerse de probar la comida a la que era aficionado. "Todd Phillips traía continuamente pretzels, que me encantan, su oficina estaba llena de ellos. Le encantan y los llevaba para el resto de la gente. Fue realmente duro tener que contener las ganas de comérmelos".

Joaquín, de 44 años, que lleva 3 nominaciones al óscar, comentó que pese a todo lo que tuvo que sufrir para llegar al peso marcado para el personaje, se sintio bastante cómodo al momento de realizar su interpretación. “Al estar tan delgado sentí que era capaz de mover mi cuerpo de maneras que nunca había podido y creo que eso realmente aportó personalidad al personaje. Había previsto que con la pérdida de peso sentiría insatisfacción, hambre, debilidad y una especie de vulnerabilidad. Pero no pensé en la sensación de fluidez a la que llegué".

Vegano por decisión propia, Phoenix, externó su preocupación y aclaro todos los detalles de su drástica perdida de peso, para evitar especulaciones que lleven a personas obsesionadas con bajar tallas, a realizar dietas milagro que pongan en peligro su vida.