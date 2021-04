Jim Steinman, compositor de “Total Eclipse of the heart”, fallece a los 73 años

ESTADOS UNIDOS.- Jim Steinman, productor y compositor musical que escribió para Meat Loaf, Air Supply, Bonnie Tyler, Cher y Celine Dion, falleció este lunes a los 73 años de edad.

Según reportó TMZ, el famoso fue ingresado al hospital de emergencia luego de una llamada al 911 a las 3:30 am del domingo, aunque aún se desconocen las causas de su deceso.

Jim es conocido por escribir las letras de varias canciones como el álbum completo de “Bat Out Hell” de Meat Loaf, uno de los más vendidos en todos los tiempos. Para la misma agrupación, también fue el creador del éxito musical “I’do anything for love (But i won’t do that)”.

Pero sin duda, la canción que más ha trascendido a lo largo de su carrera es “Total Eclipse of the heart”, escrito para el disco “Fasther tan the speed ot the night” de Bonnie Tyler.

Otros de sus grandes éxitos fueron “Making Love out of nothing at all”, de Air Supply, así como “It’s All Coming Back to Me Now” para Pandora’s Box, y años más tarde, popularizada por Celine Dion.

El reconocido ensayista, pianista y cantante judío sufrió un infarto en 2004 que le quitó la habilidad para hablar.