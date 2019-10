Jim Carrey y Ginger Gonzaga pusieron fin a su relación

ESTADOS UNIDOS.- Jim Carrey y Ginger Gonzaga terminaron luego de pasar poco más de un año de noviazgo.

La pareja comenzó a salir en enero del año pasado después de interpretar intereses amorosos en el drama de Showtime Kidding. Semanas después, el comediante y la actriz hicieron su debut en la alfombra roja en los Globos de Oro, donde su programa fue nominado a la mejor serie de televisión: musical o comedia.

Según información de E!, la actriz Admitió que la vida ha sido "buena con buena con buena". Más tarde, Gonzaga mostró su apoyo a su amor en Instagram al publicar una adorable foto de los dos juntos, con la leyenda: "Muy parcial a este talentoso nominado".

Jim Carrey y Ginger Gonzaga llegan a los #GoldenGlobes ¡Con guiño incluido! pic.twitter.com/je53TzEhB2 — SensaCine (@SensaCine) January 6, 2019

Kidding no es el único proyecto en el que la ex pareja había trabajado juntos. Carrey era un productor ejecutivo de I'm Dying Up Here, en la que la comediante estuvo de invitada.

De hecho, el actor tiene una historia de salir con sus compañeros de reparto. Anteriormente se enamoró de su coprotagonista Dumb and Dumber, Lauren Holly. Se casaron en 1996 y se divorciaron 10 meses después.

Anteriormente tuvo relaciones con Renée Zellweger, Jenny McCarthy y la fallecida Cathriona White. Primero se casó con la actriz Melissa Womer, con quien comparte la hija de 31 años, Jane Carrey.