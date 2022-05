Jethro Lazenby hijo de Nik Cave muere a los 31 años

Tijuana BC.- El hijo del cantante Nick Cave, Jethro Lazenby falleció a la edad de 31 años, así fue confirmado en un comunicado por la NME del artista en el que se puede leer:

Con mucha tristeza, puedo confirmar que mi hijo Jethro falleció. Agradeceríamos que hubiese privacidad para la familia en estos momentos’’

Anteriormente Nick ya había perdido otro hijo, Arthur en el 2015 al caer de un risco en Bighton a la edad de 15 años.

¿A qué se dedicaba Jethro?

Jethro había nacido en Melbourne en 1991 y no supo que Cave era su padre hasta los 8 años. El joven se había convertido en modelo, al mismo tiempo que había intentado probar la actuación con participaciones pequeñas en el 2007 con Corroboree y en el 2011 en My Little princess.

Recientemente Lazenby se encontraba trabajando como fotógrafo.

Apenas el mes pasado había sido arrestado por agresión a su madre, Beau Lazenby en Australia, donde de acuerdo a los reportes locales, su madre lo habría encontrado en su puerta antes de que la convenciera de dejarlo pasar la noche en casa. A la mañana siguiente se reportó que Jethro había atacado a su madre.

Los representantes de Jethro dijeron en el juicio como argumento que recientemente se había diagnosticado con Esquizofrenia.