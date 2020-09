Jesús Ochoa estalla contra la prensa de espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Ochoa se reencontró con los reporteros durante la conferencia de prensa de la obra “El marido perfecto”; sin embargo, el actor no ocultó su molestia ante algunos cuestionamientos de los medios de comunicación.

Al recordarle su labor pidiendo dinero en las calles para apoyar a algunos de sus colegas que la han pasado mal durante la pandemia, el histrión destacó:

“Para mi no es ningún ejemplo ni motivación para nadie, no, no, no, hay que levantarse y hacer… no busques dar ejemplo, yo no convoqué cámaras, yo no convoqué nada para hacer eso, no me hago tanto, sabía que iban a subir a redes”.

Sin embargo, los ánimos subieron de tono cuando fue cuestionado sobre la ocasión en que arremetió contra la prensa de espectáculos. A lo que Ochoa replicó:

“Dije nombres, no dije todos… pero sabes que sí acepto, que hace falta investigación de la prensa de espectáculos, mucho más, es trabajo de investigación y no me hago para atrás con eso”.

La molestia del artista continúo, y mientras los reporteros lo interrogaban sobre los problemas entre la ANDA y La Casa del Actor, Jesús replicó: “primero investiga, haga bien su trabajo, no seas huev**”.