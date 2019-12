Jesucristo es de todos y para todos los géneros, dice Beto Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO

Dicen que hablar de política y religión siempre es un pleito seguro, y la semana pasada se desató un fuerte polémica por la comedia "La primera tentación de Cristo", creada por la productora brasileña Porta dos Fundos para Netflix; donde se muestra la posibilidad de un Jesucristo gay; pero el actor y cantante Beto Cuevas, que interpreta a Jesús en el musical "Jesucristo Superestrella", pide que esto no se tome tan apecho y se respete la libertad de expresión.

"Hoy en día, en un mundo en que tenemos que ser mucho más inclusivo con las minorías, yo creo que no tiene nada de malo mostrarlo de esa manera, porque honestamente tampoco sabemos a ciencia cierta si no tuvo actividad sexual, yo no lo sé".

Cuevas recordó que cuando Martin Scorsese estrenó "La última tentación de Cristo", recibió amenazas de muerte, porque muestra a un Jesús que tiene la opción de bajar de la cruz y tener una vida como cualquier hombre.

"[La serie] evidentemente toca fibras sensibles y hay gentes que se ofende porque tienen una imagen preconcebida de lo que fue Jesucristo. Creo que es delicado meterse en aspectos religiosos y de la fe de la gente, lo hemos visto con lo hecho por Charlie Hebdo (un semanario satírico francés), que hizo una ironía del profeta Mahoma y en lo que terminó todo, en una matanza en sus instalaciones de París (enero de 2015)".

Por lo que señaló que en esta era, donde las redes sociales son el medio de información más usual y donde se especulan muchas cosas, se debe entender que los creativos de Porta dos Fundos como artistas también tienen derecho de estar especulando sobre este personaje histórico.

"Por un lado entiendo el enojo, pero por otro, creo que como artistas debemos siempre profesar la libertar de expresar las conjeturas que se tenga, particularmente yo no creo que vayan a vetar la serie".

El cantante chileno también explicó que se siente agradecido, porque después de 30 años de carrera pudo probarse en algo nuevo como el teatro musical y por si fuera poco, haciendo uno de los personajes más importantes en el género, Jesucristo.

"Es un gran privilegio y me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como ser humano pero también como artista, en mi proyección vocal, como actor con un arco dramático bastante amplio, para poder interpretar un personaje como éste, que sigue creciendo y sigo desarrollando mientras más lo interpreto".

Beto señaló que esta vez tuvo que pararse en el escenario de una manera distinta, porque no subió como el rockero sino como Jesús, para lo cual ha tenido que investigarlo y conocerlo lo más que posible para poderlo reinterpretar. A diferencia de lo hecho por otros actores que le han dado vida en el teatro, como Camilo Sesto o Glenn Carter, que le dieron solemnidad, él intento mostrar un Jesús más humano, que mostrara sus emociones.

El trabajo de todo la producción ha dado buenos frutos, porque "Jesucristo Superestrella "estaba planeada sólo para mes y medio de temporada (estrenó el 12 de julio de 2019) y sigue acumulando fechas e iniciará el año con presentaciones del 16 de enero al 16 de febrero en el Centro Cultural Teatro I de la Ciudad de México.

"Sé lo difícil que es hacer teatro en este país, sé que por lo general al menos que sea una obra 'fenómeno', las temporadas son cortas y es mucho esfuerzo económico, de tiempo por parte de las personas que participan, y en el caso nuestro que somos gente que tenemos carrera paralela, el tiempo que tenemos que dedicarle al teatro. A la gente le ha gustado y quiero creer que lo hemos hecho bien, hemos contado bien la historia, que era la misión que teníamos, así que me siento orgulloso".

En un futuro Beto Cuevas le gustaría hacer teatro de cámara, aunque no sea un proyecto a corto plazo, pero asegura que ya se demostró que pudo con un reto como éste.

"La última tentación de Cristo" (1988): Jesús es salvado por un Ángel durante la crucifixión y le da la posibilidad de tener una vida con María Magdalena.

"La pasión de Cristo" (2004): Dirigida por Mel Gibson, esta película dividió opiniones, por un lado se alabó lo apegada que estuvo al evangelio y por el otro se criticó lo sangrienta que fue y su discurso antisemita.

"La vida de Brian" (1979): Es una comedia irreverente creada por la compañía inglesa Monty Python, donde se cuenta la historia de Brian, un judío que nació la misma noche que Jesús y durante el resto de su vida es confundido varias veces con el mesías.

"Fan de época" (2019): Se trata de un sketch del canal de YouTube Backdoor, en el cual Jesús se encuentra en la última cena y es interrumpido por un grupo de fans, que le piden autógrafos, mensajes y milagros, como si fuera una súper estrella de la época actual.