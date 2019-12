Jessica Biel no ha perdonado del todo a Justin Timberlake

ESTADOS UNIDOS.- Tal parece que el mensaje que Justin Timberlake publicó en Instagram, no fue aceptado del todo por Jessica Biel, pues según información de Us Weekly, la actriz aún no ha perdonado su escándalo con Alisha Wainwright.

"Justin y Jessica se centran en reparar cualquier problema en su relación en este momento, pero Jessica todavía está en un lugar donde está muy herida y molesta con Justin. Ella no lo ha perdonado por completo y no lo está dejando ir fácilmente”, señaló una fuente al medio.

Recordemos que Justin estuvo en medio del escándalo debido a que fue fotografiado tomado de la mano con Alisha mientras filmaban una película llamada Palmer en Nueva Orleans. Desde entonces ha emitido una disculpa pública, diciendo: "Pido disculpas a mi increíble esposa y familia por haberles pasado por una situación tan vergonzosa, y estoy enfocado en ser el mejor esposo y padre que puedo ser. Esto no fue eso. Estoy increíblemente orgulloso de trabajar en Palmer. Estoy ansioso por continuar haciendo esta película y emocionado por que la gente la vea’’..

Aparentemente, Jessica fue quien empujó a Justin a disculparse: "Jessica alentó a Justin a publicar su declaración en Instagram porque se sintió avergonzada por sus acciones y quería que él asumiera la responsabilidad".

Justin y Jessica son conscientes de que "se requiere trabajo" para "volver a un buen lugar como pareja", finaliza la fuente.